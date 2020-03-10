ФАС признала рекламу "Арбидола" о коронавирусе нарушением

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России признала нарушением рекламу "Арбидола", в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня, 10 марта 2020 года, комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Арбидол", распространявшуюся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, нарушающей требования закона о рекламе", - сказано в сообщении.

Как пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров, на момент публикации рекламы ее посыл о действии "Арбидола" против нового типа коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению лекарства. По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемом коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к применению "Арбидола".

ФАС выдала производителю рекламируемого препарата компании " Отисифарм " предписание о прекращении нарушения. "Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа. Согласно КоАП РФ, штраф за подобные нарушения Закона о рекламе составляет от 200 до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. "Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая распространялась на радиостанциях "Радио 7 на семи холмах", "Ретро FM", "Европа Плюс" и "Авторадио".