Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T18:37+0300
https://ria.ru/20200310/1568395558.html
ФАС признала рекламу "Арбидола" о коронавирусе нарушением
https://cdn25.img.ria.ru/images/56110/05/561100559_0:159:2989:1840_1036x0_80_0_0_449f5af42e2f6f06d45287423004ad55.jpg
РИА Новости

ФАС признала рекламу "Арбидола" о коронавирусе нарушением

17:38 10.03.2020 (обновлено: 18:37 10.03.2020)
5788
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛекарственная продукция
Лекарственная продукция
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лекарственная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала нарушением рекламу "Арбидола", в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства.
"Сегодня, 10 марта 2020 года, комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Арбидол", распространявшуюся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, нарушающей требования закона о рекламе", - сказано в сообщении.
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
Вчера, 08:00
Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
Как пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров, на момент публикации рекламы ее посыл о действии "Арбидола" против нового типа коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению лекарства. По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемом коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к применению "Арбидола".
ФАС выдала производителю рекламируемого препарата компании "Отисифарм" предписание о прекращении нарушения. "Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа. Согласно КоАП РФ, штраф за подобные нарушения Закона о рекламе составляет от 200 до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
6 марта, 08:00РИА Наука
"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе
В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. "Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая распространялась на радиостанциях "Радио 7 на семи холмах", "Ретро FM", "Европа Плюс" и "Авторадио".
Коронавирусы - это семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые они были выделены в 1965 году. Согласно инструкции по применению, "Арбидол" - это противовирусное, которое специфически подавляет in vitro (в пробирке) вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы - возбудители острых респираторных вирусных инфекций, в частности коронавирус, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
2842300
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
Рекомендуем
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи во время операции
В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
СМИ назвали вероятный "рассадник" коронавируса в США
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Медицинская сестра готовит шприц для прививки в детской поликлинике
В России резко возросло число заболевших коклюшем
Конституция Российской Федерации
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Солдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский прокомментировал продление президентских полномочий
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Премьера песни группы Little Big для Евровидения состоится 12 марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния