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У Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
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РИА Новости

У Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

17:37 10.03.2020 (обновлено: 17:39 10.03.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник к западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 14.06 по времени UTC (17.06 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 126 километрах к западу от населенного пункта Курипан. Очаг залегал на глубине 24,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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