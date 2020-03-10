У Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник к западу от индонезийского острова Суматра, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 14.06 по времени UTC (17.06 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 126 километрах к западу от населенного пункта Курипан. Очаг залегал на глубине 24,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.