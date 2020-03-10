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Никто из заболевших коронавирусом в Москве не посещал работу
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РИА Новости

Никто из заболевших коронавирусом в Москве не посещал работу

17:36 10.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москвичи с диагнозом "коронавирус" соблюдали режим изоляции и не посещали работу, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что всего в столице было подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления
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"Вернувшиеся из Италии граждане, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, не посещали работу. Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве", - отметила Ракова.
В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваИталияОбщество
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