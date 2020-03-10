В Барселоне один человек погиб при взрыве на химическом заводе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел на одном из химических предприятий в Барселоне, один человек погиб, сообщает каталонская служба гражданской обороны.
Инцидент произошел на предприятии, расположенном в округе Сант-Марти на востоке города.
Руководство гражданской обороны в Twitter объявило о запуске плана PLASEQCAT, предусмотренного для ситуаций, связанных с риском химического отравления.
@rac1 Explosión en Nave Industrial en Barcelona. Vía Trajana. Un restaurante afectado y un bus con todos los vidrios rotos. pic.twitter.com/oMrN19mI7j— Kingfarlops (@Viperinus) March 10, 2020
Están desalojando la zona #explosion #barcelona #viatrajana pic.twitter.com/UdxhecrhXJ— Guille (@ggonmar) March 10, 2020