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В Барселоне один человек погиб при взрыве на химическом заводе
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РИА Новости

В Барселоне один человек погиб при взрыве на химическом заводе

17:35 10.03.2020 (обновлено: 17:48 10.03.2020)
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© AP Photo / Manu FernandezПожарный в Барселоне
Пожарный в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Пожарный в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел на одном из химических предприятий в Барселоне, один человек погиб, сообщает каталонская служба гражданской обороны.
Инцидент произошел на предприятии, расположенном в округе Сант-Марти на востоке города.
Руководство гражданской обороны в Twitter объявило о запуске плана PLASEQCAT, предусмотренного для ситуаций, связанных с риском химического отравления.
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