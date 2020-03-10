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Мосгорсуд повторно проверит приговор Константину Котову 26 марта
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РИА Новости

Мосгорсуд повторно проверит приговор Константину Котову 26 марта

17:34 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов
Константин Котов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Константин Котов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 26 марта повторно оценит законность приговора активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости во вторник его адвокат Мария Ейсмонт.
Ранее кассационный суд отправил дело на новое апелляционное рассмотрение. Приговор оспорила как сторона защиты, настаивающая на оправдании, так и прокуратура, которая попросила снизить срок наказания. Помимо этого, пересмотреть приговор постановил Конституционный суд РФ.
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"У апелляционной инстанции много полномочий - они могут отправить дело обратно в районный суд. Но мы просим отменить приговор, прекратить уголовное дело и освободить невиновного человека", - отметила Ейсмонт.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
Из заключения по делу Котова следует, что он неоднократно, а именно четыре раза, привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
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В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе своей итоговой пресс-конференции он заявил, что изучит эту ситуацию. Уже в январе Конституционный суд после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело.
Вскоре после постановления Конституционного суда защита осужденного, настаивающая на его оправдании, подала кассационную жалобу на приговор. Через несколько дней в кассацию обратилась и Генпрокуратура.
Надзорное ведомство решило, что Котову следует снизить наказание до одного года лишения свободы, так как решение Тверского суда было немотивированно суровым. При этом в ходе первого рассмотрения прокурор настаивал на 4,5 годах колонии.
Котов был арестован Пресненским судом столицы в августе прошлого года. В СИЗО он сыграл свадьбу с фигуранткой дела "Нового величия" Анной Павликовой, с которой он поддерживал связь еще до своего задержания. В ноябре программиста этапировали в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
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Защита Константина Котова подала новую жалобу на приговор
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Константин КотовНовое величиеАнна ПавликоваГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваПокровВладимирская областьОбщество
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