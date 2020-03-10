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ОТМЕНА. Пресс-конференция о проведении Профессорского форума – 2020
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РИА Новости

ОТМЕНА. Пресс-конференция о проведении Профессорского форума – 2020

17:34 10.03.2020
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Пресс-конференция, посвященная проведению Профессорского форума – 2020 "Национальные проекты и профессорское сообщество", запланированная к проведению 12 марта в 11:00, отменяется!
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