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В Британии зафиксировали шестой случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Британии зафиксировали шестой случай смерти от коронавируса

17:33 10.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании скончался шестой человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, говорится в сообщении британского минздрава.
Как отметил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, скончался пожилой человек в возрасте старше 80 лет, который проходил лечение в больнице графства Хафртфордшир.
"С сожалением сообщаю, что шестой пациент в Англии с положительным тестом на COVID-19 скончался", - заявил Уитти.
В настоящее время в Великобритании коронавирус выявлен у 319 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
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