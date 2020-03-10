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Бокерия не поддержал идею о проведении досрочных выборов в Госдуму
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РИА Новости

Бокерия не поддержал идею о проведении досрочных выборов в Госдуму

17:29 10.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛео Бокерия
Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Лео Бокерия . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент "Лиги здоровья нации", замглавы Общественной палаты РФ Лео Бокерия готов присоединиться к большинству, если оно проголосует за сохранение нынешнего президента, однако досрочные выборы в Госдуму считает ненужными.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник. Позже Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Позже Карелин снял с рассмотрения свою поправку в конституцию.
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"Никаких досрочных выборов не надо, люди выбраны народным голосованием. У нас же не вся конституция меняется, у нас поправки в конституцию вносятся... Это вопрос, который по большому счету вообще сегодня трогать не надо", - заявил Бокерия журналистам.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы возможна, но необходима оценка Конституционного суда.
"Если произойдёт такая ситуация, что в народе будет большинство желающих сохранить нынешнего президента, я точно к ним присоединюсь", - рассказал Бокерия.
Он отметил, что Путин имеет колоссальные заслуги перед страной, при нем произошло превращение России "в мощную державу, изменился статус гражданина РФ".
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