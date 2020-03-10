Бокерия не поддержал идею о проведении досрочных выборов в Госдуму

"Никаких досрочных выборов не надо, люди выбраны народным голосованием. У нас же не вся конституция меняется, у нас поправки в конституцию вносятся... Это вопрос, который по большому счету вообще сегодня трогать не надо", - заявил Бокерия журналистам.