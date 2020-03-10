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Теплоснабжение
2020-03-10T17:28+0300
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"Юнипро" хочет подать проект Яйвинской ГРЭС на модернизацию
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РИА Новости

"Юнипро" хочет подать проект Яйвинской ГРЭС на модернизацию

17:28 10.03.2020
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© "Россети Московский регион"Подстанция
Подстанция
© "Россети Московский регион"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Юнипро" хочет подать проект по Яйвинской ГРЭС на следующих отборах в рамках программы модернизации ТЭС, заявил журналистам глава компании Максим Широков.
В 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Пока прошли отборы со вводом модернизированной мощности в 2022-2024 годах, а также в 2025 году.
"Пока мы ждем определения правил игры, правила игры будут определены - попробуем заявиться с Яйвой (Яйвинская ГРЭС - ред), достаточно последовательно это заявляли", - сказал Широков.
"Мы хотели бы подать нашу Яйвинскую станцию на глубокую модернизацию, это наша надежда, мечта. Параметров нет, мы не знаем. Как только будет определено, мы посчитаем и при экономической эффективности этой истории обязательно подадимся", - добавил он.
Яйвинская ГРЭС расположена в поселке Яйва Александровского района Пермского края. Станция работает на природном газе, попутном нефтяном газе и энергетическом угле. Установленная мощность энергоблоков – 1048 МВт.
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
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