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2020-03-10T17:28+0300
https://ria.ru/20200310/1568394804.html
Слуцкий оценил шансы на участие Китая в переговорах по ДСНВ
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РИА Новости

Слуцкий оценил шансы на участие Китая в переговорах по ДСНВ

17:28 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий счел нереализуемой идею подключить Китай к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Госдепартамент США назвал в понедельник российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года. В том числе, договор на замену СНВ-3 должен включать подводный аппарат РФ "Посейдон", крылатые ядерные ракеты, баллистические ракеты воздушного базирования. Кроме того, США считают, что при обсуждении контроля над вооружениями с Китаем речь должна идти о гарантиях того, что не будет гонки вооружений.
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"Озвученная позиция Госдепа о присоединении к ДСНВ (СНВ-3) Китая и распространения Договора на новейшие российские вооружения в нынешнем виде абсолютно не реализуема. Попытки воплощения в жизнь подобных предложений, скорее всего, приведут к непродлению договора СНВ-3" - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, пока США признают, что в количественном выражении китайский ядерный арсенал существенно уступает российскому и американскому примерно в пять раз.
"Однако абсолютно непонятно какие "потолки" устанавливаются для китайских вооружений, какие системы верификации. Возможно ли в принципе предложить прописать в договоре неравные условия, которые предлагали одни "потолки" для России и США, а другие для Китая? Ответов на эти вопросы нет", - сказал глава думского комитета.
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Слуцкий считает, что заявленная позиция предполагает проведение "субстантивных переговоров" - как российско-американских, так и американо-китайских по "переписыванию" договора СНВ-3. Он считает, что вскрытие ДСНВ и попытки внести в него новые положения приведут к трудному и длинному переговорному процессу, а за оставшиеся 11 месяцев подобные переговоры провести вряд ли возможно.
"Поэтому оптимальным, на мой взгляд, было бы продлить Договор в нынешнем виде и дать еще несколько лет на разработку кардинально новой и уже многосторонней системы контроля над вооружениями и стратегической стабильности", - заключил парламентарий.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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РоссияЛеонид СлуцкийДоговор СНВ-3Министерство обороны СШАГосдума РФКитайСШАБезопасностьВ мире
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