Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"

АМСТЕРДАМ, 10 мар — РИА Новости. Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе. Ранее Россия неоднократно называла голословными утверждения о присутствии российских военнослужащих в зоне конфликта на Украине, а прокуратура РФ сообщала голландской стороне о своих выводах о пуске украинской ракеты с территории, контролируемой Киевом.
Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.
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"В деле есть показания свидетеля М58... Он указывает, что 17 июля 2014 года во время крушения рейса MH17 он находился на перекрестке к югу от Снежного (город на территории ДНР - ред.), около ЗРК "Бук" во время его запуска... Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор. При этом не сообщается, на основании каких конкретно данных или наблюдений, кроме разговора на русском языке (на котором говорит значительная часть населения Украины), был сделан вывод о том, что это были "русские" или "российские" солдаты.
Она отметила, что свидетель M58 был заслушан следственным судьей в октябре 2019 года. Следствие приняло меры для защиты данного свидетеля.
Вои-А-Цой уточнила, что в суде он не появится по соображениям безопасности.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.