В Румынии число заболевших коронавирусом выросло до 25 человек

КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировано в Румынии, всего в стране отмечено 25 пациентов с COVID-19, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
"На данный момент известно о восьми новых подтвержденных случаях COVID-19, общее число зараженных достигло 25 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что семь новых случаев были зарегистрированы в столице Румынии — Бухаресте.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса