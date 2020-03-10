Коммунальщики устранили 19 повреждений теплотрасс в Подмосковье

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Коммунальщики по предписаниям . Коммунальщики по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за неделю устранили 19 повреждений теплотрасс, следует из сообщения подмосковного ведомства.

"Госадмтехнадзор Московской области продолжает проверки состояния и содержания наземных участков линий теплосети. За неделю в Подмосковье по предписаниям сотрудников ведомства было устранено 19 нарушений в этой сфере", - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, чьи слова приводятся в сообщении.

По предписаниям инспекторов за неделю были приведены в порядок наземные участки теплотрассы в Озерах, устранены повреждения на линиях теплосети в Долгопрудном и приведены в надлежащее состояние теплосети в городских округах Шатура и Чехов.