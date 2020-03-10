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Теплоснабжение
2020-03-10T17:27+0300
https://ria.ru/20200310/1568394688.html
Коммунальщики устранили 19 повреждений теплотрасс в Подмосковье
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РИА Новости

Коммунальщики устранили 19 повреждений теплотрасс в Подмосковье

17:27 10.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Коммунальщики по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за неделю устранили 19 повреждений теплотрасс, следует из сообщения подмосковного ведомства.
"Госадмтехнадзор Московской области продолжает проверки состояния и содержания наземных участков линий теплосети. За неделю в Подмосковье по предписаниям сотрудников ведомства было устранено 19 нарушений в этой сфере", - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, чьи слова приводятся в сообщении.
По предписаниям инспекторов за неделю были приведены в порядок наземные участки теплотрассы в Озерах, устранены повреждения на линиях теплосети в Долгопрудном и приведены в надлежащее состояние теплосети в городских округах Шатура и Чехов.
Также за неделю была приведена в порядок наружная изоляция теплосетей в городских округах Лобня, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Протвино, Раменский, Мытищи, Дмитровский, Егорьевск и Кашира.
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ТеплоснабжениеГосадмтехнадзор Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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