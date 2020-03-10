В Твери клуб пригласил на 8 марта "даже страшненьких" девушек

Клуб-ресторан "Культура" ранее опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях анонс празднования 8 Марта, объявив его на своей территории "Днем женского равноправия". В тексте клуб призвал девушек прийти на праздник, заявив, что даже к "страшненькой" девушке отнесется "как к человеку", но только в этот день. Публикация вызвала резонанс, некоторые читатели сочли рекламу сексистской.