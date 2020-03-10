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2020-03-10T17:25+0300
https://ria.ru/20200310/1568394596.html
В Твери клуб пригласил на 8 марта "даже страшненьких" девушек
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РИА Новости

В Твери клуб пригласил на 8 марта "даже страшненьких" девушек

17:25 10.03.2020
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© Depositphotos / phb.cz Девушка в лосинах
Девушка в лосинах
© Depositphotos / phb.cz
Девушка в лосинах. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Клуб-ресторан в Твери выразился некорректно, пообещав 8 марта отнестись даже к "страшненькой" девушке "как к человеку", и должен извиниться, заявила РИА Новости во вторник председатель тверского регионального отделения "Союза женщин России" Алина Кашицына.
Клуб-ресторан "Культура" ранее опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях анонс празднования 8 Марта, объявив его на своей территории "Днем женского равноправия". В тексте клуб призвал девушек прийти на праздник, заявив, что даже к "страшненькой" девушке отнесется "как к человеку", но только в этот день. Публикация вызвала резонанс, некоторые читатели сочли рекламу сексистской.
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"Хотелось бы отметить некорректность данного анонса-рекламы в честь женского дня. Каждый человек индивидуален и красив по-своему, такого рода высказывания, как, например, "страшненькая подруга", не являются допустимыми для публичного заведения. Конечно, стоит заведению принести свои извинения в виде публикации поста дополнительно или видео-извинения перед читательницами", - сказала собеседница.
Она отметила, что в данном случае черный пиар не является уместным.
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РоссияСоюз женщин РоссииМеждународный женский деньТверьОбщество
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