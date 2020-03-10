В Австрии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц во вторник призвал население в ближайшие недели воздерживаться от социальных контактов из-за распространения коронавируса в республике.

Во вторник канцлер вместе с главами МВД и Минздрава объявил об очередных национальных мерах, призванных остановить распространение нового вируса в стране.

"Социальные контакты следует ограничить на несколько недель", - сказал Курц на пресс-конференции.

Глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер добавил, что пару недель следует избегать рукопожатий, реже ходить по магазинам и совершать вылазки, а также воздержаться от празднеств.

Среди новых мер, объявленных во вторник, фигурирует запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля.

Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам Курца, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.