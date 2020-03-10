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В ДРК выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В ДРК выявили первый случай заражения коронавирусом

17:22 10.03.2020 (обновлено: 17:35 10.03.2020)
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© РИА НовостиМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости
Медицинские работники
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первый случай коронавируса выявлен в Демократической республике Конго (ДРК), инфицирован гражданин Бельгии, сообщил глава минздрава африканской страны Этени Лондонго.

"Подданный Бельгии прибыл к нам два дня назад. За ним наблюдали. Он изолирован. Мы ищем людей, которые контактировали с ним", - приводит слова министра местный портал Actualite.CD.

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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБельгияДемократическая Республика КонгоВ мире
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