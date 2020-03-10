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2020-03-10T17:42+0300
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Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
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РИА Новости

Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

17:21 10.03.2020 (обновлено: 17:42 10.03.2020)
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© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Анна Сергеева
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Девушка опубликовала фотографию с отдыха в Италии. При этом она уточнила, что посещала страну до вспышки коронавируса.
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Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем. Хочу немного рассказать вам о городах, в которых мне удалось побывать во время моей поездки. Конечно Рим, чья история насчитывает почти три тысячи лет, и конечно же наследие его цивилизации, которое оказывает огромное влияние на мировую культуру. Флоренция, где расположен бесподобный собор Санта-Мария-дель-Фьоре и музей Уффици, конечно же Ватикан с неописуемым собором святого Петра и Сикстинской Капеллой. Сиенна - удивительный город, расположенный в регионе Тоскана,который сохранил в себе средневековые сооружения и исторические памятники просто сражает свой красотой. Ты будто попадаешь в настоящий Хогвартс))

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Подписчики в комментариях поинтересовались состоянием здоровья матери девушки.
"Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление", — ответила Анна.
Под еще одним постом подписчица рассказала о смерти своей матери два года назад.
"Очень сочувствую вашей потере. Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена", — написала в ответ девушка.
Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе. Некоторые СМИ писали, что у актрисы диагностировали раковую опухоль мозга. Родные артистки долго не комментировали эту информацию, но затем подтвердили, что она проходит лечение.
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
7 марта, 20:22Культура
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
106785421
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КультураАнна ЗаворотнюкРоссияАнастасия ЗаворотнюкИталияОбщество
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