Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дочь актрисы . Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.

Девушка опубликовала фотографию с отдыха в Италии. При этом она уточнила, что посещала страну до вспышки коронавируса.

Подписчики в комментариях поинтересовались состоянием здоровья матери девушки.

"Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление", — ответила Анна.

Под еще одним постом подписчица рассказала о смерти своей матери два года назад.

"Очень сочувствую вашей потере. Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена", — написала в ответ девушка.