В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 1622 человек

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Испании достигло 1622, скончались 35 человек, сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья в ходе пресс-конференции.
"В Испании зафиксировано 1622 положительных случая заражения, 35 человек скончались, 101 человек в интенсивной терапии. Большая часть случаев сконцентрированы в автономном сообществе Мадрид - 722 человека", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.
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