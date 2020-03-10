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2020-03-10T23:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568394176.html
СМИ узнали, за что актер из "Ходячих мертвецов" находится в тюрьме
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РИА Новости

СМИ узнали, за что актер из "Ходячих мертвецов" находится в тюрьме

23:19 10.03.2020
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© AMC Studios (2010-...)Скриншот сериала "Ходячие мертвецы"
Скриншот сериала Ходячие мертвецы
© AMC Studios (2010-...)
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что американский актер Майкла Манди, получивший известность после роли зомби в сериале "Ходячие мертвецы", уже несколько месяцев находится в тюрьме за то, что покусал и избил свою подругу Беверли Джексон, сообщает The Sun.
По информации издания, они познакомились в 2012 году в Великобритании. Спустя несколько лет Манди и Джексон снова встретились и начали отношения.

"Я влюбилась в него. Сначала он был таким обаятельным. Обещал даже помочь мне попасть в кино. Но со временем Майкл стал грубым и жестоким", — поделилась пострадавшая.

Беверли Джексон рассказала, что впервые подверглась нападению со стороны актера в конце 2018 года, когда они находились в гостиничном номере в Германии.
"Он ударил меня по лицу, укусил за руки, за спину, толкнул, а потом выгнал из комнаты", — заявила она.
По ее словам, со временем насилие только усилилось. В ноябре прошлого года актера осудили за нападение и отправили за решетку. Ему также запретили приближаться к бывшей подруге.
Но Беверли Джексон все еще переживает за свою жизнь, так как Манди скоро должен выйти на свободу : "Боюсь, он не остановится, пока я не умру".
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