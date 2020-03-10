СМИ узнали, за что актер из "Ходячих мертвецов" находится в тюрьме

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что американский актер Майкла Манди, получивший известность после роли зомби в сериале "Ходячие мертвецы", уже несколько месяцев находится в тюрьме за то, что покусал и избил свою подругу Беверли Джексон, СМИ узнали, что американский актер Майкла Манди, получивший известность после роли зомби в сериале "Ходячие мертвецы", уже несколько месяцев находится в тюрьме за то, что покусал и избил свою подругу Беверли Джексон, сообщает The Sun.

По информации издания, они познакомились в 2012 году в Великобритании. Спустя несколько лет Манди и Джексон снова встретились и начали отношения.

"Я влюбилась в него. Сначала он был таким обаятельным. Обещал даже помочь мне попасть в кино. Но со временем Майкл стал грубым и жестоким", — поделилась пострадавшая.

Беверли Джексон рассказала, что впервые подверглась нападению со стороны актера в конце 2018 года, когда они находились в гостиничном номере в Германии.

"Он ударил меня по лицу, укусил за руки, за спину, толкнул, а потом выгнал из комнаты", — заявила она.

По ее словам, со временем насилие только усилилось. В ноябре прошлого года актера осудили за нападение и отправили за решетку. Ему также запретили приближаться к бывшей подруге.