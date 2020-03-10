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2020-03-10T19:25+0300
https://ria.ru/20200310/1568394042.html
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
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РИА Новости

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

17:15 10.03.2020 (обновлено: 19:25 10.03.2020)
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НОВОСИБИРСК, 10 мар — РИА Новости. Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором мужчина заходит в магазин с молотком, которым методично разбивает несколько больших телевизоров. При этом внешне он выглядит спокойно.
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"Около 09:00 (05:00 мск) 10 марта в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение, что на улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику", — сообщили в региональном УМВД.
Для проверки информации на место срочно выехали полицейские, которые установили предполагаемого нарушителя.
"Сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.
В УМВД уточнили, что о причинах поступка мужчины станет известно после проверки.
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ТомскТомская областьПроисшествия
Популярные комментарии
На это можно смотреть вечно. Молоток против устройства для умственно-отсталых.
10 марта, 17:49
Cheshire Cat
22500115
Я тоже отказался от зомбоящика... Но на такие акции ума не хватило ))) Художник-акционист новоиспеченный )))
10 марта, 18:37
Gloomy Humorist
1331103
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