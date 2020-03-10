В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

НОВОСИБИРСК, 10 мар — РИА Новости. Мужчина во вторник в Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором мужчина заходит в магазин с молотком, которым методично разбивает несколько больших телевизоров. При этом внешне он выглядит спокойно.

"Около 09:00 (05:00 мск) 10 марта в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение, что на улице Красноармейской в магазине DNS мужчина молотком повредил бытовую технику", — сообщили в региональном УМВД.

Для проверки информации на место срочно выехали полицейские, которые установили предполагаемого нарушителя.

"Сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.