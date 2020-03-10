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В Швеции число заболевших коронавирусом достигло 326
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РИА Новости

В Швеции число заболевших коронавирусом достигло 326

17:13 10.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
СТОКГОЛЬМ, 10 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Швеции достигло 326 человек, после того как власти региона Стокгольм сообщили во вторник о 60 новых случаях заболевания.
"В регионе Стокгольм зафиксировано 60 новых случаев коронавируса. Большинство из заболевших заразились во время поездки в Италию или находились в непосредственном контакте с теми, кто недавно вернулся из этого региона", - говорится в сообщении администрации региона Стокгольм.
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