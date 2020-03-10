В Швеции число заболевших коронавирусом достигло 326

"В регионе Стокгольм зафиксировано 60 новых случаев коронавируса. Большинство из заболевших заразились во время поездки в Италию или находились в непосредственном контакте с теми, кто недавно вернулся из этого региона", - говорится в сообщении администрации региона Стокгольм.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Агентство здравоохранения Швеции заявило во вторник, что уровень риска распространения вируса внутри страны повышен со "среднего" до "очень высокого". Решение было принято после того, как врачи не смогли установить, каким образом заразились двое из заболевших.