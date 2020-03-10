Калининградские власти рекомендуют ограничить поездки детей за границу

"Органы исполнительной власти Калининградской области в связи с рекомендацией Роспотребнадзора по региону просят принять меры по ограничению выезда организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности. Это связано с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории РФ", - говорится в сообщении.