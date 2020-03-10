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Калининградские власти рекомендуют ограничить поездки детей за границу
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РИА Новости

Калининградские власти рекомендуют ограничить поездки детей за границу

17:10 10.03.2020
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© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / oroch2
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Калининградские власти рекомендовали ограничить выезд организованных групп детей за границу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства региона.
В воскресенье оперштаб сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в Калининградской области. Вирус подтвердился у женщины, которая недавно вернулась из Италии. Болезнь проходит у нее в легкой форме, бессимптомно, но ее госпитализировали в отдельный бокс больницы. Медики проверили родственников и знакомых женщины, с которыми она контактировала после возвращения, наличие коронавируса ни у кого из них не подтвердилось.
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"Органы исполнительной власти Калининградской области в связи с рекомендацией Роспотребнадзора по региону просят принять меры по ограничению выезда организованных групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных массовых мероприятиях, в том числе туристической направленности. Это связано с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019 на территории РФ", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКалининградская областьОбщество
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