СМИ назвали вероятный "рассадник" коронавируса в США

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча менеджеров американской биотехнологической и фармацевтической компании Biogen в Бостоне могла стать рассадником нового коронавируса в США, из-за присутствия инфекции на мероприятии вирусом могли заразиться более 20 человек в разных частях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на медиков и представителей корпорации.
Около 175 руководителей компании Biogen, работающих в разных частях страны и мира, присутствовали на стратегическом совещании, проходившем 26-27 февраля в Бостоне. На прошлой неделе, как отмечает издание, некоторые участники мероприятия обратились к врачам с симптомами, похожими на грипп. Впоследствии коронавирус был обнаружен, в том числе, у одного из топ-менеджеров компании, его имя не называется. Всем присутствовавшим на мероприятии было предписано остаться дома на протяжении минимум 14 дней.
Как отмечает издание, больше всего от распространения вируса из-за встречи Biogen пострадал штат Массачусетс. Там зафиксировано 32 случая заражения инфекцией, которые могут иметь отношение к мероприятию компании. Два подобных случая выявлены в штате Индиана, пять – в Северной Каролине, один – во Флориде.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса