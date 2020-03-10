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СМИ назвали вероятный "рассадник" коронавируса в США
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РИА Новости

СМИ назвали вероятный "рассадник" коронавируса в США

17:09 10.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Встреча менеджеров американской биотехнологической и фармацевтической компании Biogen в Бостоне могла стать рассадником нового коронавируса в США, из-за присутствия инфекции на мероприятии вирусом могли заразиться более 20 человек в разных частях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на медиков и представителей корпорации.
Около 175 руководителей компании Biogen, работающих в разных частях страны и мира, присутствовали на стратегическом совещании, проходившем 26-27 февраля в Бостоне. На прошлой неделе, как отмечает издание, некоторые участники мероприятия обратились к врачам с симптомами, похожими на грипп. Впоследствии коронавирус был обнаружен, в том числе, у одного из топ-менеджеров компании, его имя не называется. Всем присутствовавшим на мероприятии было предписано остаться дома на протяжении минимум 14 дней.
Как отмечает издание, больше всего от распространения вируса из-за встречи Biogen пострадал штат Массачусетс. Там зафиксировано 32 случая заражения инфекцией, которые могут иметь отношение к мероприятию компании. Два подобных случая выявлены в штате Индиана, пять – в Северной Каролине, один – во Флориде.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБостонСШАВ мире
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