СМИ назвали вероятный "рассадник" коронавируса в США

Около 175 руководителей компании Biogen, работающих в разных частях страны и мира, присутствовали на стратегическом совещании, проходившем 26-27 февраля в Бостоне. На прошлой неделе, как отмечает издание, некоторые участники мероприятия обратились к врачам с симптомами, похожими на грипп. Впоследствии коронавирус был обнаружен, в том числе, у одного из топ-менеджеров компании, его имя не называется. Всем присутствовавшим на мероприятии было предписано остаться дома на протяжении минимум 14 дней.