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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T17:29+0300
https://ria.ru/20200310/1568393771.html
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку

17:09 10.03.2020 (обновлено: 17:29 10.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США продолжить снижать ставку и стимулировать экономику.

"Наша жалкая, медленно двигающаяся ФРС во главе с Джеем Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и понизил ее слишком поздно, должна снизить нашу федеральную ставку до уровня наших стран-конкурентов. У них сейчас до двух пунктов преимущества, и еще больше помощи от (курса) валюты. Также стимулируйте!" - написал Трамп в Twitter.

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"ФРС должна быть лидером, а не поздно идти за событиями, как она это делает!" - добавил Трамп.
17-18 марта пройдет встреча Федеральной резервной системы США, которая на прошлой неделе уже снизила учетную ставку на половину процентного пункта — впервые с финансового кризиса 2008 года между своими заседаниями.
Трамп не раз критиковал американский центробанк за слишком медленное, по его мнению, снижение ставки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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