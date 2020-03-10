Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку

"Наша жалкая, медленно двигающаяся ФРС во главе с Джеем Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и понизил ее слишком поздно, должна снизить нашу федеральную ставку до уровня наших стран-конкурентов. У них сейчас до двух пунктов преимущества, и еще больше помощи от (курса) валюты. Также стимулируйте!" - написал Трамп в Twitter.