Володин надеется, что россияне поддержат поправки в Конституцию

"Мы надеемся, что граждане поддержат предложения, которые сегодня мы так бурно обсуждали. Причем уходили на перерыв полуторачасовой, вели диалог с руководителями фракций, обсуждали поправки с депутатами. В итоге мы вышли на те решения, которые, надеюсь и еще раз подчеркну, многие проблемы снимут с повестки дня. Но и самое главное — мы вышли на новые стандарты гарантий прав наших граждан, социальных прав в первую очередь", — сказал Володин журналистам.