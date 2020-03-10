Володин надеется, что россияне поддержат поправки в Конституцию

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что изменения в Конституцию будут поддержаны россиянами.
"Мы надеемся, что граждане поддержат предложения, которые сегодня мы так бурно обсуждали. Причем уходили на перерыв полуторачасовой, вели диалог с руководителями фракций, обсуждали поправки с депутатами. В итоге мы вышли на те решения, которые, надеюсь и еще раз подчеркну, многие проблемы снимут с повестки дня. Но и самое главное — мы вышли на новые стандарты гарантий прав наших граждан, социальных прав в первую очередь", — сказал Володин журналистам.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции России с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет нерабочим.