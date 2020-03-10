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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T19:35+0300
https://ria.ru/20200310/1568393567.html
Володин надеется, что россияне поддержат поправки в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653156_0:0:2850:1603_1036x0_80_0_0_c7aba54dbd5e2d176f83d3d46327e524.jpg
РИА Новости

Володин надеется, что россияне поддержат поправки в Конституцию

17:06 10.03.2020 (обновлено: 19:35 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что изменения в Конституцию будут поддержаны россиянами.
"Мы надеемся, что граждане поддержат предложения, которые сегодня мы так бурно обсуждали. Причем уходили на перерыв полуторачасовой, вели диалог с руководителями фракций, обсуждали поправки с депутатами. В итоге мы вышли на те решения, которые, надеюсь и еще раз подчеркну, многие проблемы снимут с повестки дня. Но и самое главное — мы вышли на новые стандарты гарантий прав наших граждан, социальных прав в первую очередь", — сказал Володин журналистам.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции России с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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