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Госдума поддержала ряд поправок к Конституции
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РИА Новости

Госдума поддержала ряд поправок к Конституции

17:04 10.03.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку к конституции об упоминании Бога в основном законе страны, а также закреплении в документе пункта о том, что Россия является правопреемником СССР, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Госдума рассматривает во II чтении проект о поправках к конституции.
Главу третью основного документа страны предлагается дополнить новой статьей, где указывается, что Российская Федерация является правопреемницей СССР в части членства в международных организациях, договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза за пределами России.
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Также в ходе обсуждений поправок большой ажиотаж был вокруг упоминания Бога в конституции, которое появилось как поправка ко второму чтению в положение о необходимости сохранять и уважать свою историю.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - говорится в тексте законопроекта.
Как отмечал глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, с внесением такой формулировки в конституцию Россия не перестанет быть светским государством.
Также, согласно предложенным поправкам, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, а государство со своей стороны должно создавать условия для их всестороннего образования, воспитания патриотизма и воспитания у них уважения к старшим.
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