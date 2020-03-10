Госдума поддержала ряд поправок к Конституции

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку к Государственная Дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку к конституции об упоминании Бога в основном законе страны, а также закреплении в документе пункта о том, что Россия является правопреемником СССР, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Госдума рассматривает во II чтении проект о поправках к конституции.

Главу третью основного документа страны предлагается дополнить новой статьей, где указывается, что Российская Федерация является правопреемницей СССР в части членства в международных организациях, договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза за пределами России.

Также в ходе обсуждений поправок большой ажиотаж был вокруг упоминания Бога в конституции, которое появилось как поправка ко второму чтению в положение о необходимости сохранять и уважать свою историю.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - говорится в тексте законопроекта.

Как отмечал глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников , с внесением такой формулировки в конституцию Россия не перестанет быть светским государством.