В Германии оценили влияние коронавируса на экономику

"Общая затронутость (экономики ФРГ от коронавируса – ред.) значительна. Мы были едины в том, что мы сообща как министры федерации и земель хотим подать ясный сигнал, что мы готовы к экономическим последствиям этой ситуации, что мы не оставим в беде предприятия, что у нас уже сейчас есть пакет мер, который по объему охватывает многие миллиарды евро", - заявил Альтмайер.