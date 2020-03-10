В России стартует фестиваль индийского кино

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве открылся четвертый фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival, . В Москве открылся четвертый фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival, сообщаетcя на сайте организатора.

В этом году он пройдет в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самары.

Открыл смотр триллер "Тьма" в кинотеатре "Октябрь". Главным героям предстоит встретиться в паранормальной активностью из глубин ада, которая стремится их уничтожить.

Лента выйдет в российский прокат 19 марта.

В программе фестиваля, который продлится до 15 марта, фильмы от остросюжетных боевиков до истории любви с танцами и яркими костюмами. Гости фестиваля: режиссер "Тьмы" Дату Сандип и актеры: Шрейас Бехре, Раджкумар Джарандж, Сатиш Гэйдж и Санкет Бишвашрао.

Помимо "Тьмы" зрители смогут увидеть картины: "Отважная", "Свадебная церемония", "Слепая любовь", "Индия, вперед!", "Берегитесь, красавицы!"