В России стартует фестиваль индийского кино

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве открылся четвертый фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival, сообщаетcя на сайте организатора.
В этом году он пройдет в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Самары.
Открыл смотр триллер "Тьма" в кинотеатре "Октябрь". Главным героям предстоит встретиться в паранормальной активностью из глубин ада, которая стремится их уничтожить.
Лента выйдет в российский прокат 19 марта.
В программе фестиваля, который продлится до 15 марта, фильмы от остросюжетных боевиков до истории любви с танцами и яркими костюмами. Гости фестиваля: режиссер "Тьмы" Дату Сандип и актеры: Шрейас Бехре, Раджкумар Джарандж, Сатиш Гэйдж и Санкет Бишвашрао.
Помимо "Тьмы" зрители смогут увидеть картины: "Отважная", "Свадебная церемония", "Слепая любовь", "Индия, вперед!", "Берегитесь, красавицы!"
Фестиваль открывается именно 10 марта, потому что в этот день в Индии отмечают праздник красок Холи, который символизирует наступление весны.