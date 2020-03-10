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2020-03-10T16:54+0300
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ФАС отложила рассмотрение дела против Минпросвещения до 31 марта
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РИА Новости

ФАС отложила рассмотрение дела против Минпросвещения до 31 марта

16:54 10.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела о школьных учебниках против Минпросвещения до 31 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рассмотрение дела было отложено на 31 марта", - сказали в ФАС.
Ранее соответствующее заседание также откладывалось.
В декабре министерство обновило федеральный перечень учебников (ФПУ). Список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%. Как уточняли в ведомстве, по итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников исключены из ФПУ, при этом каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные.
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В апреле ФАС обратило внимание на приказ, в соответствии с которым в новый ФПУ не была включена часть ранее находившихся там книг, и вынесла предупреждение министерству о необходимости до 31 мая включить в этот перечень учебники, которые находились там до момента издания приказа. Затем срок исполнения предупреждения был продлен, а в августе регулятор возбудил против Минпросвещения дело по этому поводу.
Также в СМИ сообщали, что Генпрокуратура поддержала претензии ФАС к министерству по поводу перечня школьных учебников. Жалобы на него поступили от входящей в издательство "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник", считающей, что рост доли учебников группы "Просвещение" в ФПУ фактически ликвидирует конкуренцию на рынке.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Генеральная прокуратура РФПросвещениеОбщество
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