ФАС отложила рассмотрение дела против Минпросвещения до 31 марта

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России отложила рассмотрение дела о школьных учебниках против Минпросвещения до 31 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение дела было отложено на 31 марта", - сказали в ФАС.

Ранее соответствующее заседание также откладывалось.

В декабре министерство обновило федеральный перечень учебников (ФПУ). Список учебной литературы для начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов увеличился на 25%. Как уточняли в ведомстве, по итогам проведенной экспертизы более 200 предметных линеек учебников исключены из ФПУ, при этом каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные.

В апреле ФАС обратило внимание на приказ, в соответствии с которым в новый ФПУ не была включена часть ранее находившихся там книг, и вынесла предупреждение министерству о необходимости до 31 мая включить в этот перечень учебники, которые находились там до момента издания приказа. Затем срок исполнения предупреждения был продлен, а в августе регулятор возбудил против Минпросвещения дело по этому поводу.