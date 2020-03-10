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В Москве из-за теплой погоды гриб саркосцифа появился на месяц раньше
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РИА Новости

В Москве из-за теплой погоды гриб саркосцифа появился на месяц раньше

16:52 10.03.2020 (обновлено: 17:00 10.03.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Ryane Snow / Гриб саркосцифа алая
Гриб саркосцифа алая
CC BY-SA 3.0 / Ryane Snow /
Гриб саркосцифа алая. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Мосприроды зафиксировали ярко-красную саркосцифу - весенне-летний гриб - в зоне отдыха "Тропарево" ландшафтного заказника "Теплый Стан", он появился примерно на месяц раньше срока из-за теплой погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалистами Мосприроды уже была замечена австрийская саркосцифа в зоне отдыха "Тропарево" ландшафтного заказника "Теплый Стан". Это весенне-летний гриб, появляется в апреле-мае. В пищу не употребляется, помимо яркого и красивого вида не имеет никакого применения", - отметили в пресс-службе.
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Также сообщили, что этот гриб является биологическим индикатором - очень чувствителен к загрязнению, не встречается вблизи промышленных городов и шоссейных дорог с интенсивным движением. Считается, что участок леса, где выявлена саркосцифа, экологически благополучен.
Кроме того, в Москве встречаются и зимние виды грибов, например, зимние опята - Flammulina velutipes.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства обнаружили их в зоне отдыха "Тропарево" ландшафтного заказника "Теплый Стан". Грибы с желтыми шляпками наблюдали и на природных территориях "Долина реки Сетунь", - отметили в пресс-службе.
Специалисты уточнили, что такие грибы в марте – это не природная аномалия, для них плодоношение в такую погоду – обычное явление. Этот гриб растет с осени по весну. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, наиболее обильно в конце октября – в ноябре, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом.
"Хотя опенок зимний – это съедобный гриб, специалисты Мосприроды не рекомендуют собирать его в Москве. Ведь грибы активно впитывают в себя любые вещества, находящиеся в воздушной среде вокруг них, поэтому употреблять в пищу собранные в черте города не стоит, вероятность отравлений такими грибами намного выше", - заключили в пресс-службе.
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МосприродаМосква
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