В Москве из-за теплой погоды гриб саркосцифа появился на месяц раньше

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Специалисты Мосприроды зафиксировали ярко-красную саркосцифу - весенне-летний гриб - в зоне отдыха "Тропарево" ландшафтного заказника "Теплый Стан", он появился примерно на месяц раньше срока из-за теплой погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалистами Мосприроды уже была замечена австрийская саркосцифа в зоне отдыха "Тропарево" ландшафтного заказника "Теплый Стан". Это весенне-летний гриб, появляется в апреле-мае. В пищу не употребляется, помимо яркого и красивого вида не имеет никакого применения", - отметили в пресс-службе.

Также сообщили, что этот гриб является биологическим индикатором - очень чувствителен к загрязнению, не встречается вблизи промышленных городов и шоссейных дорог с интенсивным движением. Считается, что участок леса, где выявлена саркосцифа, экологически благополучен.

Кроме того, в Москве встречаются и зимние виды грибов, например, зимние опята - Flammulina velutipes.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства обнаружили их в зоне отдыха "Тропарево" ландшафтного заказника "Теплый Стан". Грибы с желтыми шляпками наблюдали и на природных территориях "Долина реки Сетунь", - отметили в пресс-службе.

Специалисты уточнили, что такие грибы в марте – это не природная аномалия, для них плодоношение в такую погоду – обычное явление. Этот гриб растет с осени по весну. Первые желтые или медово-рыжие шляпки появляются обычно в конце сентября – начале октября, наиболее обильно в конце октября – в ноябре, продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить даже под снегом.