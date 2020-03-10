В Госдепе допустили введение новых санкций против России из-за Идлиба

ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. США и их союзники могут ввести санкции против РФ в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

"Если они (САР и РФ – ред.) проигнорируют наши предупреждения, наши действия и будут двигаться вперед (нарушать перемирие – ред.), мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками на предмет того, какой может быть пакет санкций, другие действия", - сказал Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

По его словам, на совещании в Брюсселе представители стран НАТО сейчас изучают те "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности", которые можно будет использовать в случае срыва перемирия.

Джеффри напомнил, что США приветствуют договоренности России и Турции по перемирию в Идлибе, но высказал мнение, что Москва и Дамаск в нем не заинтересованы. Однако это не обязательно означает, что перемирие будет сорвано, добавил дипломат.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.