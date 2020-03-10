Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Лидерами стали совладельцы нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов и Леонид Федун, которые потеряли 2,1 миллиарда долларов и 904 миллиона долларов соответственно. Следом идет глава горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, убыток которого составил 613 миллионов долларов.
Бенефициары "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли 607 и 594 миллиона долларов соответственно. Потери совладельца UC Rusal Олега Дерипаски составили 528 миллионов долларов, совладельцев "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Германа Хана — 472 миллиона долларов и 302 миллиона долларов.
Единственным в первой десятке миллиардеров, кто не только не потерял, но даже увеличил свое состояние, стал Сулейман Керимов. Его семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс". Золото считается защитным активом, и инвесторы активно скупают его во время кризиса.
Накануне нефтяные котировки обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи.
Во вторник цены начали корректироваться, рост составил до десяти процентов.
Курс евро, установленный Центральным банком на среду, поднялся на 6,0164 рубля — до 81,8588 рубля, доллара — на 4,5033 рубля (до 72,0208 рубля).