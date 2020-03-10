Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T17:33+0300
https://ria.ru/20200310/1568392238.html
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка
https://cdn24.img.ria.ru/images/152136/75/1521367544_0:186:2907:1821_1036x0_80_0_0_534dedb8160397559edce28683c5a339.jpg
РИА Новости

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

16:53 10.03.2020 (обновлено: 17:33 10.03.2020)
6350
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании "Лукойл" Вагит Алекперов на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Генеральный директор компании Лукойл Вагит Алекперов на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Лидерами стали совладельцы нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов и Леонид Федун, которые потеряли 2,1 миллиарда долларов и 904 миллиона долларов соответственно. Следом идет глава горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, убыток которого составил 613 миллионов долларов.
Бенефициары "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли 607 и 594 миллиона долларов соответственно. Потери совладельца UC Rusal Олега Дерипаски составили 528 миллионов долларов, совладельцев "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Германа Хана — 472 миллиона долларов и 302 миллиона долларов.
Единственным в первой десятке миллиардеров, кто не только не потерял, но даже увеличил свое состояние, стал Сулейман Керимов. Его семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс". Золото считается защитным активом, и инвесторы активно скупают его во время кризиса.
Накануне нефтяные котировки обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи.
Во вторник цены начали корректироваться, рост составил до десяти процентов.
Курс евро, установленный Центральным банком на среду, поднялся на 6,0164 рубля — до 81,8588 рубля, доллара — на 4,5033 рубля (до 72,0208 рубля).
Баннер с логотипом Forbes
Вчера, 14:47
Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник
14635171215
Обсудить 12
Полюс ЗолотоНорильский никельРоссияЛеонид ФедунЛеонид МихельсонАльфа-ГруппЛУКОЙЛНоватэкМихаил ФридманВагит АлекперовОлег ДерипаскаЭкономика
Популярные комментарии
Не волнуйтесь! Правительство всё им компенсирует, за наш счёт!
10 марта, 19:22
mmetsavaim
1212005
Рекомендуем
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Логотип Сбербанка
Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Поезд на вокзале
Между Россией и Монголией остановят курсирование поездов
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
Баннер с логотипом Forbes
Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния