Памфилова рассказала о наблюдателях на голосовании по поправкам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ЦИК заинтересован в том, чтобы все существующие в стране наблюдательские силы и организации приняли участие в наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию РФ , заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании консультативной площадки при ЦИК.

"Нет не только никакого ограничения на наблюдателей, наоборот, закон это позволяет", - сказала она.

Она подчеркнула, что общественная палата выступит только модератором, координатором процесса подготовки наблюдателей, но никак не монополистом, который сможет направить в качестве наблюдателей только своих членов.

"Я уже письма подписала всем руководителям живых партий, которые есть, что… мы заинтересованы в том, чтобы все наблюдательские силы, которые у нас есть, всех их в общественную палату. Никаких отказов там не намечается, если человек совсем не вышел из берегов. Мы максимально заинтересованы, чтобы наблюдение было ещё более масштабным, тотальным, чем было на президентских выборах и на думских", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что главная цель ЦИК - сделать так, чтобы голосование прошло максимально достоверно.

"Естественно, это не выборы, естественно, здесь нет кандидатов от партий или просто кандидатов. Нет основания посылать своего наблюдателя. Поэтому придумана такая схема, чтобы все независимо от партий, кто угодно приходили", - добавила Памфилова.