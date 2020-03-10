Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в инстаграме видео, на котором появился без татуировок.

Теперь пользователи думают и удивляются, как музыканту удалось замаскировать изображения. Сам он ничего не прокомментировал. В ролике он только улыбается под наложенный трек.

"Куда все делось? И как так возможно?" — поинтересовалась @jakeeva.baiasova.

"Тональный крем, все же, сильная вещь", — прокомментировала @marika126.

"У кого руки забрал", — пошутил @our_happy_family_skakun.

"Монтаж?" — предположил @nidzat_official.

"Там видно края этой накладной кожи, ткани или грима (не знаю даже что это). Но присмотритесь к запястьям" — заметила @cherepkova_d.

"Тебе лучше без тату! Красавец", — считает @m.a.r.i.a_rus.

Видео набрало почти два миллиона просмотра и более десяти тысяч комментариев.