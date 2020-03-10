Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в инстаграме видео, на котором появился без татуировок.
Теперь пользователи думают и удивляются, как музыканту удалось замаскировать изображения. Сам он ничего не прокомментировал. В ролике он только улыбается под наложенный трек.
"Куда все делось? И как так возможно?" — поинтересовалась @jakeeva.baiasova.
"Тональный крем, все же, сильная вещь", — прокомментировала @marika126.
"У кого руки забрал", — пошутил @our_happy_family_skakun.
"Монтаж?" — предположил @nidzat_official.
"Там видно края этой накладной кожи, ткани или грима (не знаю даже что это). Но присмотритесь к запястьям" — заметила @cherepkova_d.
"Тебе лучше без тату! Красавец", — считает @m.a.r.i.a_rus.
Видео набрало почти два миллиона просмотра и более десяти тысяч комментариев.
По информации СМИ, 70% тела Тимати покрыто татуировками. Как рассказывал рэпер, он сбился со счета на 211 изображении. Самые известные из них: огромный череп в короне на спине, надписи "Timati" на шее и "Black Star" на тыльной стороне ладони.