Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-10T21:54+0300
https://ria.ru/20200310/1568391993.html
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564791327_0:178:3207:1982_1036x0_80_0_0_67254e08ec57ea75e548cec99545e8b2.jpg
РИА Новости

Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати

21:51 10.03.2020 (обновлено: 21:54 10.03.2020)
18795
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаРэп-исполнитель Тимати
Рэп-исполнитель Тимати
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в инстаграме видео, на котором появился без татуировок.
Теперь пользователи думают и удивляются, как музыканту удалось замаскировать изображения. Сам он ничего не прокомментировал. В ролике он только улыбается под наложенный трек.
"Куда все делось? И как так возможно?" — поинтересовалась @jakeeva.baiasova.
"Тональный крем, все же, сильная вещь", — прокомментировала @marika126.
"У кого руки забрал", — пошутил @our_happy_family_skakun.
"Монтаж?" — предположил @nidzat_official.
"Там видно края этой накладной кожи, ткани или грима (не знаю даже что это). Но присмотритесь к запястьям" — заметила @cherepkova_d.
"Тебе лучше без тату! Красавец", — считает @m.a.r.i.a_rus.
Видео набрало почти два миллиона просмотра и более десяти тысяч комментариев.
По информации СМИ, 70% тела Тимати покрыто татуировками. Как рассказывал рэпер, он сбился со счета на 211 изображении. Самые известные из них: огромный череп в короне на спине, надписи "Timati" на шее и "Black Star" на тыльной стороне ладони.
Выставка Тату в ГМИИ
3 марта, 08:00Культура
От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир
131810147
КультураСтиль жизниНовости культурыТимати (Тимур Юнусов)
Рекомендуем
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Американская атомная подлодка пробила лед в Арктике
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Табло курса обмена евро к рублю в Москве
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
ВИЧ атакует клетку человека
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Мужчина устроил погром в DNS в Томске
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
LIVE: Открытие Московской биржи
Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Россия поддержала проведение независимого расследования по MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния