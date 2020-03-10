Румас и Мишустин проведут переговоры в Москве

МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас 11 марта совершит рабочий визит в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.
"Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 11 марта 2020 года совершит рабочий визит в Москву, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в Facebook.
В рамках визита планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Шестого марта состоялся телефонный разговор Румаса и Мишустина. Как сообщала пресс-служба белорусского правительства, премьеры двух стран договорились провести рабочую встречу "по всем актуальным вопросам в ближайшее время".
Двадцать первого февраля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой и заявил, что президент России Владимир Путин сделал Белоруссии "неожиданное предложение" по поставкам нефти в республику. По его словам, речь шла об уменьшении, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, негативного для Минска эффекта от снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра в РФ. Он рассказал, что поручил премьер-министру Белоруссии изучить это предложение, чтобы правительства двух стран "наконец-то пришли к какому-то соглашению".
Москва и Минск не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Из-за разногласий и отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка сырья на них была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет разовых поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Минск продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями, одновременно ищет альтернативных поставщиков сырья.