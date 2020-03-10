Румас и Мишустин проведут переговоры в Москве

"Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 11 марта 2020 года совершит рабочий визит в Москву, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в Facebook.

В рамках визита планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Шестого марта состоялся телефонный разговор Румаса и Мишустина. Как сообщала пресс-служба белорусского правительства, премьеры двух стран договорились провести рабочую встречу "по всем актуальным вопросам в ближайшее время".

Двадцать первого февраля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой и заявил, что президент России Владимир Путин сделал Белоруссии "неожиданное предложение" по поставкам нефти в республику. По его словам, речь шла об уменьшении, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, негативного для Минска эффекта от снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра в РФ. Он рассказал, что поручил премьер-министру Белоруссии изучить это предложение, чтобы правительства двух стран "наконец-то пришли к какому-то соглашению".