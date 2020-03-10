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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-10T16:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568391773.html
США исключили возможность отправки наземных войск в Идлиб
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619988_0:0:3334:1875_1036x0_80_0_0_6eb2c30f3b7199011c9c5a9e4afe00e3.jpg
РИА Новости

США исключили возможность отправки наземных войск в Идлиб

16:40 10.03.2020
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© AP PhotoВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не планируют отправлять наземные войска в Сирию, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
В ходе брифинга из Брюсселя Джеффри заявил, что может исключить подобный вариант развития событий. По его словам, США "изучают, что можно сделать в воздухе".
"Думаю, что можно забыть о наземных войсках. Наземные войска - это лишь исключительная мера", - сказал Джеффри.
В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Обострение ситуации в ИдлибеДжеймс ДжеффриВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияСШАВ мире
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