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Володин прокомментировал поправки о президентских сроках в Конституцию
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РИА Новости

Володин прокомментировал поправки о президентских сроках в Конституцию

16:35 10.03.2020 (обновлено: 16:54 10.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Норма в Конституции РФ, касающаяся президентских сроков, привнесет больше стабильности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Конечно, возможность, которая предоставлена... президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесет однозначно больше стабильности", - сказал Володин журналистам.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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