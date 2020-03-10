Володин прокомментировал поправки о президентских сроках в Конституцию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Норма в Конституции РФ, касающаяся президентских сроков, привнесет больше стабильности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Конечно, возможность, которая предоставлена... президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесет однозначно больше стабильности", - сказал Володин журналистам.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник поддержала поправку Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков.