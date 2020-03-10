В Ватикане закрывают собор Святого Петра для туристов

ВАТИКАН, 10 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Собор Святого Петра в Собор Святого Петра в Ватикане , а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника закрываются для туристов в рамках усиления мер по предотвращению заражения коронавирусом , сообщила служба печати Святого престола.

"В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов", - говорится в сообщении.

В воскресенье власти города-государства издали распоряжение о временном закрытии всемирно известных Ватиканских музеев, а также всех музеев и археологических зон, существующих при папских базиликах Рима.

Служба печати Святого престола сообщила также, что со вторника прекращают работу почтовое отделение, находящееся на площади Святого Петра, два книжных магазина ватиканского издательства и фотослужба ежедневной газеты L"Osservatore Romano, где паломники могли приобрести фотографии с папских аудиенций, а также магазин одежды. Столовая для служащих города-государства прекратит работу в среду.

Находящиеся в Ватикане аптека и супермаркет не будут закрыты, однако их посетители должны будут соблюдать установленные в условиях эпидемии правила.

Ранее на всей территории Италии правительственным декретом было установлено, что при посещении магазинов, ресторанов и баров администрация должна обеспечить гарантированную дистанцию между клиентами не менее 1 метра. Власти города-государства изначально заявили, что в рамках борьбы с распространением коронавируса будут придерживаться рекомендаций, разработанных медико-санитарными органами Италии.

Все установленные меры будут действовать в Ватикане до 3 апреля, если со стороны властей не поступит иных указаний.