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В Ватикане закрывают собор Святого Петра для туристов
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РИА Новости

В Ватикане закрывают собор Святого Петра для туристов

16:32 10.03.2020 (обновлено: 17:13 10.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
ВАТИКАН, 10 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника закрываются для туристов в рамках усиления мер по предотвращению заражения коронавирусом, сообщила служба печати Святого престола.
"В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов", - говорится в сообщении.
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В воскресенье власти города-государства издали распоряжение о временном закрытии всемирно известных Ватиканских музеев, а также всех музеев и археологических зон, существующих при папских базиликах Рима.
Служба печати Святого престола сообщила также, что со вторника прекращают работу почтовое отделение, находящееся на площади Святого Петра, два книжных магазина ватиканского издательства и фотослужба ежедневной газеты L"Osservatore Romano, где паломники могли приобрести фотографии с папских аудиенций, а также магазин одежды. Столовая для служащих города-государства прекратит работу в среду.
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Находящиеся в Ватикане аптека и супермаркет не будут закрыты, однако их посетители должны будут соблюдать установленные в условиях эпидемии правила.
Ранее на всей территории Италии правительственным декретом было установлено, что при посещении магазинов, ресторанов и баров администрация должна обеспечить гарантированную дистанцию между клиентами не менее 1 метра. Власти города-государства изначально заявили, что в рамках борьбы с распространением коронавируса будут придерживаться рекомендаций, разработанных медико-санитарными органами Италии.
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Все установленные меры будут действовать в Ватикане до 3 апреля, если со стороны властей не поступит иных указаний.
В минувшую пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам о первом случае заражения коронавирусом в Ватикане. Позднее пресс-служба Папской академии жизни уточнила, что положительный результат дал тест на COVID-19, сделанный одному из участников мероприятий 26-28 февраля, которые были организованы этой структурой Римской курии. По информации СМИ, еще несколько человек в городе-государстве в целях предосторожности были помещены в карантин, хотя сделанные им тесты дали отрицательный результат.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВатиканИталияВ мире
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