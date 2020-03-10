В США заявили, что в Идлибе коронавирус не отмечен

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не видели информации о распространении в сирийской провинции Идлиб нового коронавируса, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Пока что мы не видели никакой вспышки коронавируса среди народа в Идлибе", - сказал Джеффри в ходе телефонного брифинга из Брюсселя.
Он уточнил, что у США лишь ограниченные возможности отслеживать ситуацию, они полагаются в основном на неправительственные организации. Джеффри при этом заявил о сложном гуманитарном положении 3,5 миллионов человек, которые находятся в Идлибе.
В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса