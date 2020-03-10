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В США заявили, что в Идлибе коронавирус не отмечен
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РИА Новости

В США заявили, что в Идлибе коронавирус не отмечен

16:31 10.03.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не видели информации о распространении в сирийской провинции Идлиб нового коронавируса, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Пока что мы не видели никакой вспышки коронавируса среди народа в Идлибе", - сказал Джеффри в ходе телефонного брифинга из Брюсселя.
Он уточнил, что у США лишь ограниченные возможности отслеживать ситуацию, они полагаются в основном на неправительственные организации. Джеффри при этом заявил о сложном гуманитарном положении 3,5 миллионов человек, которые находятся в Идлибе.
В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжеймс ДжеффриКоронавирусыИдлиб (мухафаза)СирияСШАВ мире
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