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Религия и мировоззрение
2020-03-10T16:27+0300
https://ria.ru/20200310/1568390965.html
В Грузии начнут дезинфицировать церкви из-за коронавируса
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РИА Новости

В Грузии начнут дезинфицировать церкви из-за коронавируса

16:27 10.03.2020
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© SputnikЦминда Самеба или собор Святой Троицы в Тбилиси
Цминда Самеба или собор Святой Троицы в Тбилиси
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 10 мар – РИА Новости. Грузинские церкви будут продезинфицированы с целью избежания распространения коронавируса, заявил во вторник глава центра по контролю над заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители патриархии, после чего он дал соответствующее поручение департаменту окружающей среды центру по контролю над заболеваниями. В Грузии на данный момент выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом.
"Со мной связались представители патриархии в связи с этим вопросом. Мы дали поручение департаменту здоровья окружающей среды, там происходит регистрация дезинфицирующих жидкостей. Я попросил их связаться с частными компаниями и в знак благотворительности оказать помощь. Очень хорошо, что появилась солидарность в стране, и многие бизнесмены выразили желание оказать помощь",- заявил Гамкрелидзе.
Дезинфекционные работы проходят в Грузии в разных государственных учреждениях, в том числе в зданиях законодательного органа страны и правительства. Школы и детсады, которые закрыты до 16 марта, в интенсивном режиме проходят дезинфекционные процедуры в рамках усиленных министерством образования санитарных норм.
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По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеГрузия
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