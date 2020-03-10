В Грузии начнут дезинфицировать церкви из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 10 мар – РИА Новости. Грузинские церкви будут продезинфицированы с целью избежания распространения коронавируса, заявил во вторник глава центра по контролю над заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители патриархии, после чего он дал соответствующее поручение департаменту окружающей среды центру по контролю над заболеваниями. В Грузии на данный момент выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом.

"Со мной связались представители патриархии в связи с этим вопросом. Мы дали поручение департаменту здоровья окружающей среды, там происходит регистрация дезинфицирующих жидкостей. Я попросил их связаться с частными компаниями и в знак благотворительности оказать помощь. Очень хорошо, что появилась солидарность в стране, и многие бизнесмены выразили желание оказать помощь",- заявил Гамкрелидзе.

Дезинфекционные работы проходят в Грузии в разных государственных учреждениях, в том числе в зданиях законодательного органа страны и правительства. Школы и детсады, которые закрыты до 16 марта, в интенсивном режиме проходят дезинфекционные процедуры в рамках усиленных министерством образования санитарных норм.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.