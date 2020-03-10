В Орле завели дело после сообщений СМИ о смерти ребенка от удара током

"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщению региональных средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту получения электротравмы малолетним ребенком", - говорится в сообщении.