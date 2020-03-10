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В Орле завели дело после сообщений СМИ о смерти ребенка от удара током
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РИА Новости

В Орле завели дело после сообщений СМИ о смерти ребенка от удара током

16:27 10.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело после сообщений региональных СМИ о ребенке, которого ударило током в Северном районе города Орла, сообщается на сайте областного управления.
"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщению региональных средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту получения электротравмы малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
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Следствие предварительно установило, что 9 марта в Северном районе города малолетний ребенок получил удар током от металлического столба, на котором располагалась открытая ниша с оголенными проводами. Ребенку оказали необходимую медпомощь.
Добавляется, что сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет России (СК РФ)Орловская областьОрелПроисшествия
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