В Орле завели дело после сообщений СМИ о смерти ребенка от удара током

"Следственными органами СК России по Орловской области по сообщению региональных средств массовой информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту получения электротравмы малолетним ребенком", - говорится в сообщении.
Следствие предварительно установило, что 9 марта в Северном районе города малолетний ребенок получил удар током от металлического столба, на котором располагалась открытая ниша с оголенными проводами. Ребенку оказали необходимую медпомощь.
Добавляется, что сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.