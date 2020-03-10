Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек — "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун — вылечился 13 лет назад.
Второго называют "лондонским пациентом". У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета. Имя пациента не разглашается.
В свою очередь, газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.
22 февраля, 14:10Россияне смогут пройти обследование на ВИЧ во время диспансеризации