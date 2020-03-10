Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-10T17:09+0300
https://ria.ru/20200310/1568390895.html
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/79/1518977985_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_ed15b1ad7083dca3d678e454382b4a3b.jpg
РИА Новости

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

16:25 10.03.2020 (обновлено: 17:09 10.03.2020)
54262
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of HealthВИЧ атакует клетку человека
ВИЧ атакует клетку человека
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек — "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун — вылечился 13 лет назад.
Второго называют "лондонским пациентом". У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета. Имя пациента не разглашается.
В свою очередь, газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.
Учения по профилактике свиного гриппа прошли на свиноводческом комплексе в Татарстане
22 февраля, 14:10
Россияне смогут пройти обследование на ВИЧ во время диспансеризации
678103831011
Обсудить 12
РИА НаукаКембриджский университетВенесуэлаВИЧ
Рекомендуем
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Лабораторные исследования
Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Зарубежные эксперты назвали виновных в снижении цен на нефть
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Врачи во время операции
В Петербурге провели уникальную операцию на легочных артериях младенца
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Мировая паника: кто и зачем ее создал и что теперь будет
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния