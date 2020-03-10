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2020-03-10T16:25+0300
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Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

16:25 10.03.2020
14864
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Президент России заявил, что необходимость поправок в Конституцию обусловлена теми изменениями, которые произошли в мире.
Путин также обратил внимание на волатильность рынков в последние дни, сказав, что цены на нефть "пляшут и прыгают", а вместе с ними и курс рубля.
"Кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", - заявил президент.
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Вчера, 13:49Сказано в эфире
"Нефть – лишь триггер". Эксперты оценили ситуацию на валютных рынкахМеры, принятые ЦБ РФ, привели к коррекции курса рубля после утреннего падения. Эксперты прогнозируют, что это движение продолжится. Экономист Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik высказал мнение, что обвал цен на нефть – не главная причина ослабления рубля.
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Обсудить 6
Цены на нефтьГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
В другой стране живёт человек
10 марта, 17:44
ЕЕвгений
1500113
Очередное падение рубля, мы это уже переживали и в более тяжелые времена. Так что переживать по этому поводу не вижу смысла.
10 марта, 17:34
Виктор Шустов
3000014
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