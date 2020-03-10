Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

"Нефть – лишь триггер". Эксперты оценили ситуацию на валютных рынках Меры, принятые ЦБ РФ, привели к коррекции курса рубля после утреннего падения. Эксперты прогнозируют, что это движение продолжится. Экономист Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik высказал мнение, что обвал цен на нефть – не главная причина ослабления рубля.