Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Президент России заявил, что необходимость поправок в Конституцию обусловлена теми изменениями, которые произошли в мире.
Путин также обратил внимание на волатильность рынков в последние дни, сказав, что цены на нефть "пляшут и прыгают", а вместе с ними и курс рубля.
"Кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", - заявил президент.
Вчера, 13:49Сказано в эфире"Нефть – лишь триггер". Эксперты оценили ситуацию на валютных рынкахМеры, принятые ЦБ РФ, привели к коррекции курса рубля после утреннего падения. Эксперты прогнозируют, что это движение продолжится. Экономист Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik высказал мнение, что обвал цен на нефть – не главная причина ослабления рубля.