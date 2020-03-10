В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

"Пациентка, по данным медиков, на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии. Никаких проявлений острой инфекционной вирусной инфекции у нее нет. Температура нормальная. Она получает необходимые медикаменты и продолжит лечение в стационаре до тех пор, пока повторные анализы не будут отрицательными", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.