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В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

16:24 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Состояние жительницы Нижнего Новгорода, у которой выявлен коронавирус, не вызывает опасений, острых проявлений инфекции нет, заявил губернатор Глеб Никитин.
Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтверждён 6 марта. Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в итальянский Милан. По результатам обследования она была изолирована в больнице.
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"Пациентка, по данным медиков, на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии. Никаких проявлений острой инфекционной вирусной инфекции у нее нет. Температура нормальная. Она получает необходимые медикаменты и продолжит лечение в стационаре до тех пор, пока повторные анализы не будут отрицательными", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что на территории Нижегородской области это по-прежнему единственный случай заболевания коронавирусом.
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"Все, кто контактировал с этой пациенткой, а также те, кто прибыл из-за рубежа и почувствовал недомогание, находятся под контролем медицинских работников. Проводятся все необходимые обследования, которые на данный момент не выявили новых случаев", - добавил Никитин.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаГлеб НикитинНижний НовгородПроисшествия
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