В апреле в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На площадке РЭУ им. Г.В.Плеханова 25 апреля пройдет седьмой Семейный финансовый фестиваль, цель которого – научить грамотно и эффективно распоряжаться денежными потоками семьи и рассказать об азах финансовой грамотности. Мероприятие рассчитано на детей старше шести лет и взрослых. Принять участие можно бесплатно после регистрации на сайте фестиваля.

Мероприятие проводится при поддержке Минфина РФ.

"Приглашенные эксперты и финансовые консультанты расскажут детям о семейной экономике, о том, как распределять карманные деньги и планировать расходы, подросткам — о возможностях заработка и подготовке к самостоятельной финансовой жизни, а взрослым — о том, как избегать излишней задолженности, создавать сбережения и приучить детей к финансовой ответственности", – сообщают организаторы.

Площадка мероприятия, по задумке составителей программы, будет выглядеть как город с собственной инфраструктурой и игровой валютой, где будет работать более 20 игровых и образовательных локаций. "Для детей младшего возраста будут организованы занятия, творческие мастер-классы, квесты и спектакли, для подростов будет работать молодежный лекторий, взрослым же будет предложено посетить серию лекций и мастер-классов на финансовую тематику. Более 85 активностей помогут участникам в интерактивном формате узнать, как избавиться от лишних трат, научиться оптимизировать семейный бюджет и принимать финансово грамотные решения", – говорится в пресс-релизе фестиваля.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте familymoneyfest.ru.