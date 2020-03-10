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В апреле в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль
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РИА Новости

В апреле в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль

16:22 10.03.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой Семейного финансового фестиваляСемейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
© Фото предоставлено пресс-службой Семейного финансового фестиваля
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На площадке РЭУ им. Г.В.Плеханова 25 апреля пройдет седьмой Семейный финансовый фестиваль, цель которого – научить грамотно и эффективно распоряжаться денежными потоками семьи и рассказать об азах финансовой грамотности. Мероприятие рассчитано на детей старше шести лет и взрослых. Принять участие можно бесплатно после регистрации на сайте фестиваля.
Мероприятие проводится при поддержке Минфина РФ.
"Приглашенные эксперты и финансовые консультанты расскажут детям о семейной экономике, о том, как распределять карманные деньги и планировать расходы, подросткам — о возможностях заработка и подготовке к самостоятельной финансовой жизни, а взрослым — о том, как избегать излишней задолженности, создавать сбережения и приучить детей к финансовой ответственности", – сообщают организаторы.
Площадка мероприятия, по задумке составителей программы, будет выглядеть как город с собственной инфраструктурой и игровой валютой, где будет работать более 20 игровых и образовательных локаций. "Для детей младшего возраста будут организованы занятия, творческие мастер-классы, квесты и спектакли, для подростов будет работать молодежный лекторий, взрослым же будет предложено посетить серию лекций и мастер-классов на финансовую тематику. Более 85 активностей помогут участникам в интерактивном формате узнать, как избавиться от лишних трат, научиться оптимизировать семейный бюджет и принимать финансово грамотные решения", – говорится в пресс-релизе фестиваля.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте familymoneyfest.ru.
Семейный финансовый фестиваль станет завершающим мероприятием VI Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, ежегодно организуемой Минфином России в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
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