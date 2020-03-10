В Баварии отменили крупные мероприятия из-за коронавируса

"Принципиально верно вести себя более осторожно, если есть сомнения, то (мероприятие) следует отменить", - сказал Зедер, добавив, что в случае, если мероприятие предполагает участие "менее 500 человек, решение должен принимать лично каждый".

Он добавил, что в Баварии будут отменены театральные и оперные представления, концерты в государственных учреждениях культуры. Зедер заявил, что отказывается от крупных предвыборных мероприятий перед предстоящими 15 марта муниципальными выборами в земле. Он также призвал население обязательно принять участие в выборах, возможно, удаленно.