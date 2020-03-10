Украинский суд отпустил депутата Рады, угрожавшую Зеленскому

Ранее в ГБР сообщали, что Федина не явилась для вручения письменного уведомления о подозрении, несмотря на то, что была проинформирована надлежащим образом. Сама депутат тогда объяснила свое отсутствие болезнью. Федина официально стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому 12 февраля.

"Следственный судья постановил ходатайство следователя… удовлетворить частично, применить к Фединой Софии Романовне… меру пресечения личного обязательства", - зачитала решение судья.

При этом суд возложил на депутата Рады обязательства приходить по первому вызову к следователю, прокурору или в суд, а также не выезжать из Киева и Киевской области без уведомления об этом следователя и прокурора. При этом суд отказался обязать Федину сдать загранпаспорт.

После визита Зеленского в Донбасс София Федина и волонтер Елена Белькова, известная под псевдонимом Маруся Зверобой , записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.