Украинский суд отпустил депутата Рады, угрожавшую Зеленскому

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Печерский районный суд Киева отпустил депутата Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Софию Федину, подозреваемую в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, под личное обязательство.
Ранее в ГБР сообщали, что Федина не явилась для вручения письменного уведомления о подозрении, несмотря на то, что была проинформирована надлежащим образом. Сама депутат тогда объяснила свое отсутствие болезнью. Федина официально стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому 12 февраля.
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"Следственный судья постановил ходатайство следователя… удовлетворить частично, применить к Фединой Софии Романовне… меру пресечения личного обязательства", - зачитала решение судья.
При этом суд возложил на депутата Рады обязательства приходить по первому вызову к следователю, прокурору или в суд, а также не выезжать из Киева и Киевской области без уведомления об этом следователя и прокурора. При этом суд отказался обязать Федину сдать загранпаспорт.
После визита Зеленского в Донбасс София Федина и волонтер Елена Белькова, известная под псевдонимом Маруся Зверобой, записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.
В ноябре 2019 года партия "Европейская солидарность" опубликовала запись в Facebook, в которой требовала закрыть уголовное дело, возбужденное из-за видеообращения Фединой. В партии считают, что оно "является преследованием за взгляды".
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