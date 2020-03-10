США надеются разрешить вопрос о приобретении Турцией С-400

"США дали ясно понять по всем доступным нам каналам ... предупреждая, что приобретение наиболее продвинутых российских систем ПВО несовместимо с турецкими обязательствами как участника консорциума по производству (самолета) F-35, несовместимо с обязательствами Турции перед НАТО и спровоцирует серьезные последствия по закону о санкциях CAATSA", - сказал Саттерфилд в ходе телефонного брифинга из Брюсселя.