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США надеются разрешить вопрос о приобретении Турцией С-400
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РИА Новости

США надеются разрешить вопрос о приобретении Турцией С-400

16:20 10.03.2020
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© AP Photo / Bilal HusseinПосол США в Турции Дэвид Саттерфилд
Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд
© AP Photo / Bilal Hussein
Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США надеются разрешить вопрос о приобретении Турцией российских ЗРК С-400, заявил журналистам посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.
"США дали ясно понять по всем доступным нам каналам ... предупреждая, что приобретение наиболее продвинутых российских систем ПВО несовместимо с турецкими обязательствами как участника консорциума по производству (самолета) F-35, несовместимо с обязательствами Турции перед НАТО и спровоцирует серьезные последствия по закону о санкциях CAATSA", - сказал Саттерфилд в ходе телефонного брифинга из Брюсселя.
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"Должно быть разрешение вопроса С-400, чтобы другие вопросы, которые он вызвал, могли быть решены... Мы надеемся, что это может состояться", - сказал Саттерфилд.
По его словам, на прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по международной безопасности Турции было заявлено, что, в случае если вопрос не будет решен, конгресс может "в ближайшем будущем" принять законопроект об обязательном введении санкций против Анкары за закупку С-400.
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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