Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон.
За документ проголосовали 382 депутата, 44 воздержались, высказавшихся против не было.
Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций: из них учли около 200, 175 порекомендовали отклонить.
Поправки в Конституцию
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня состоялись слушания по второму чтению.
Голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.