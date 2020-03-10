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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T19:05+0300
https://ria.ru/20200310/1568390240.html
Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997623_0:112:3118:1866_1036x0_80_0_0_602fb01ea72a3ddca24502716070aaf8.jpg
РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

16:17 10.03.2020 (обновлено: 19:05 10.03.2020)
21343
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон.
За документ проголосовали 382 депутата, 44 воздержались, высказавшихся против не было.
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Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций: из них учли около 200, 175 порекомендовали отклонить.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня состоялись слушания по второму чтению.
Голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Конституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
3 марта, 04:31
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции
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Обсудить 36
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Голосую против
10 марта, 16:21
МGМаксимилиан G
134000237
Путин на века. Голосуйте, граждане, голосуйте.
10 марта, 16:21
Весёлый Роджер
372004650
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