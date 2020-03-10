Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

За документ проголосовали 382 депутата, 44 воздержались, высказавшихся против не было.

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

Путин не возражает против возможности баллотироваться в 2024 году

Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций: из них учли около 200, 175 порекомендовали отклонить.