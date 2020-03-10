В ЛНР обвинили Киев в спекуляциях на тему коронавируса

Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото

Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП

Ранее украинские пограничники на контрольно-пропускных пунктах въезда и выезда в Донбассе начали проводить температурные проверки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Украинское правительство продолжает усложнять обстановку на пунктах пропуска, спекулируя на мировой истерии, связанной с коронавирусом", - рассказал Осадчий журналистам.

Он уточнил, что на всех контрольных пунктах въезда-выезда на подконтрольной Киеву территории были введены ограничения и тщательный осмотр. "На самом деле украинские силовики намеренно затрудняют пересечение КПВВ жителями республик, создавая искусственные очереди", - сообщил Осадчий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.